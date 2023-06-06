Lionel Messi, Barcelona ve Al Hilal ile anlaşmak istiyor
PSG ile yollarını ayıran Lionel Messi'nin kariyerine hangi kulüpte devam edeceği merakla bekleniyor. Arjantinli yıldızın hem Barcelona hem de Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal ile anlaşmaya çalıştığı belirtildi.
Paris Saint-Germain kariyerini noktalayan Lionel Messi, yeni bir maceraya atılmaya hazırlanıyor.
Suudi Arabistan ve ABD'den astronomik teklifler alan Messi için en büyük ihtimal Barcelona olarak gözüküyor.
Ancak Arjantinli yıldızın Al Hilal'i de tam olarak reddetmediği ve hem eski kulübü Barcelona hem de Suudi Arabistan temsilcisiyle anlaşmaya çalıştığı belirtildi.
RAKAM DÜŞEBİLİR
GOAL'ün haberine göre, Lionel Messi'nin temsilcileri, Pazartesi günü Suudi Arabistan ekibinin temsilcileriyle bir araya gelerek, Arjantinli yıldızın Al Hilal'e transferinin 2024'e ertelenmesini talep etti.
Ancak, Suudi Arabistan ekibi, gelecek yılki tekliflerinin 500 milyon Euro'luk mevcut tekliften farklı olacağını belirtti.
Messi'nin bu kararının, babası Jorge'nin Barcelona'da Başkan Joan Laporta ile yaptığı görüşmeden birkaç saat sonra alındığı bildirildi.
Messi'nin Katalan ekibine geri dönme isteğiyle birlikte Barcelona'ya transfer olma ihtimali gün geçtikçe artıyor.
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