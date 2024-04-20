Çin'de pole pozisyonu Max Verstappen'in!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 5. etabı Çin Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

AA
Yayınlanma: 20.04.2024 - 11:57
Çin'de pole pozisyonu Max Verstappen'in!
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Şanghay şehrindeki 5,4 kilometrelik Uluslararası Şanghay Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında 1:33.660'lık derece elde eden Verstappen, ilk cebin sahibi oldu.

Sezonun ilk 4 yarışında da "pole" pozisyonunu kazanan Hollandalı sürücünün, 0.322 saniye arkasındaki Meksikalı takım arkadaşı Sergio Perez ikinci, 0.488 saniye gerisindeki İspanyol Fernando Alonso (Aston Martin) üçüncü sırayı aldı.

Mercedes'in 7 dünya şampiyonluğu bulunan Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton ise üçüncü eleme seansına kalamadı ve 18. sırayı elde etti.

Çin Grand Prix'si yarın TSİ 10.00'da koşulacak.


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