Paris 2024 kaykay branşında altın madalya Japonya'ya gitti!

Japon sporcu Yuto Horigome, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kaykay branşı erkekler sokak kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

AA
Yayınlanma: 29.07.2024 - 22:29
Paris 2024 kaykay branşında altın madalya Japonya'ya gitti!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kaykay branşı erkekler sokak kategorisinde madalyalar dağıtıldı.

Concorde Meydanı'nda gerçekleştirilen müsabakalarda Japon sporcu Yuto Horigome, toplam 281.14 puanla altın madalyaya ulaştı.

ABD'den Jagger Eaton 281.04 puanla gümüş madalya kazanırken aynı ülkeden Nyjah Huston da 279.38 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.


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