Çinli yıldız tenisçi Shuai Peng'den başbakan yardımcısına taciz suçlaması
Çinli yıldız tenisçi Shuai Peng, 2013 ile 2018 yılları arasında Çin'de başbakan yardımcılığı görevini üstlenen Gaoli tarafından üç yıl önce cinsel ilişkiye zorlandığı mesajını paylaştı.
Çift kadınlar eski dünya şampiyonu Çinli tenisçi Shuai Peng, ülkenin eski başbakan yardımcısı Zhang Gaoli tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etti.
Ülkenin sosyal paylaşım sitesi Sina Weibo'ya konuya ilişkin açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki tenisçi, 2013 ile 2018 yılları arasında Çin'de başbakan yardımcılığı görevini üstlenen Gaoli tarafından üç yıl önce cinsel ilişkiye zorlandığı mesajını paylaştı.
Paylaşım, internetin devlet kontrolünde olduğu ülkede dakikalar içinde kaldırılmasına rağmen Çinli tenisçinin birkaç hayranı tarafından fotoğraflanarak yayıldı.
Çin'de #MeToo hareketinin başlamasından bu yana ilk kez bir Çin Komünist Partisi üyesi, taciz suçlamasına maruz kaldı.
Çift kadınlarda 2013'te Wimbledon, 2014'te Fransa Açık'ta şampiyonluk yaşayarak o dönem dünya sıralamasının zirvesine yerleşen Shuai Peng, bunu başaran ilk Çinli tenisçi olmuştu.
Video Haberler
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
En Çok Okunan Haberler
- Cem Yılmaz'dan Kavala ve Demirtaş çıkışı
- Erdoğan'ın sağlık durumunu açıkladı
- Adaylık iddiası: Erdoğan yerine sürpriz isim!
- Erdoğdu'dan, Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
- TOGG'a takılan plaka Bursalıları kızdırdı
- JPMorgan'dan çarpıcı kripto para tahmini
- 'Botuna Peker'i mi, Bilal Erdoğan'ı mı alırsın?'
- Saray'dan iddialara ilk tepki
- Çalışmalarına devam ediyor, iptal yok
- Sızıntıda 'Süleyman Soylu' iddiası