Koronavirüs önlemleri kapsamında Galatasaray ve Anadolu Efes'e farklı tarife

03 Kasım 2021 Çarşamba, 17:38

Galatasaray'ın yarın akşam oynayacağı Lokomotif Moskova maçı %100 kapasite ile oynama talebi reddedilirken, futboldan daha sonra tam kapasiteye geçişi onaylayan basketbolda cuma günü tam kapasiyle maç oynanacak. Euroleague karşılaşmasında Anadolu Efes, Rus takımı Zenit'i Sinan Erdem Spor Salonu'nda tam kapasite ile ağarlayacak.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), statlara yüzde 100 kapasiteyle seyirci alımına 9 Kasım’dan itibaren izin verileceğini açıkladı. TFF, bunun gerekçesi olarak şunu belirtti: “T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 07.09.2021 tarihinde 12 yaş ve üstü kişilere aşı hakkı tanınması ile beraber başlayan 60 günlük sürenin tamamlanacağı 09.11.2021 tarihinde 12-17 yaş arası kişiler de aşı takvimini tamamlama imkânına sahip olacaklardır.”

BASKETBOLDA TAM KAPASİTEYE HIZLI GEÇİŞ

Ajansspor'un haberine göre; Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) doğrudan salonları yüzde 100 kapasiteyle seyircilere açtığını duyurdu. Bir yandan kapalı alanlara tam doluluk oranıyla seyirci alınabilecekken, diğer yanda üstü açık statlara seyirci alımı 9 Kasım sonrasına bırakıldı. Böylece Türkiye’nin iki büyük spor dalı arasında aynı konuda farklı bir uygulamaya imza atıldı.

ŞEHİR AYNI KRİTERLER FARKLI

Galatasaray Kulübü, UEFA Avrupa Ligi’nde yarın Lokomotif Moskova ile oynayacağı maç için stada yüzde 100 oranında seyirci alınmasına izin verilmesini istedi ama buna ret cevabı verildi. Evet, Galatasaray yarın NEF Stadyumu’nun yüzde 50’sini kullanabilecekken, Cuma günü Eurolig’deki temsilcimiz Anadolu Efes, yüzde 100’ünü doldurma hakkına sahip olduğu bir salonda Zenit’i ağırlayacak. Hafta sonu oynanacak Süper Lig maçları da yüzde 50 sınırına takılacak. Beşiktaş, Trabzonspor maçında stadının ancak yarısını kullanabilecek.