Cinsiyet uygunluk testini geçememişti: Busenaz Sürmeneli'nin rakibi için 'trans' tartışması!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İtalyan kadın boksör Angela Carini'nin maçtan çekilmesiyle milli boksör Busenaz Sürmeneli ile eşleşen Imane Khelif hakkında 'trans' olduğu iddiaları tartışma konusu oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.08.2024 - 15:31
Cinsiyet uygunluk testini geçememişti: Busenaz Sürmeneli'nin rakibi için 'trans' tartışması!
Abone Ol google-news

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda tartışmalı sporcu Cezayirli Imane Khelif, çeyrek finalde boksörümüz Busenaz Sürmeneli'nin rakibi oldu.

CİNSİYET UYGUNLUK TESTİNİ GEÇEMEDİ

Khelif'in karşılaştığı İtalyan kadın boksör Angela Carini karşılaşmanın 46. saniyesinde çekildi. Khelif'in kadınlar branşında yarışmaması gerektiği tartışılıyor.

Cezayirli Imane Khelif 2023 IBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda, cinsiyet uygunluk testinde başarısız olduğu gerekçesiyle diskalifiye edilmişti. Söz konusu durum Khelif'in olimpiyatlarda yarışmasına dair uluslararası düzeyde tartışmalara yol açtı.

Ancak Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) kriterleri doğrultusunda yarışmasına izin verildi. İtalyan boksör Angela Carini, mücadelenin başlamasının ardından çenesine aldığı darbe sonrası 46 saniye sonra mücadeleden çekilmek zorunda kaldı.

BUSENAZ İLE EŞLEŞTİ

TRT Spor'da yer alan bilgilere göre; maçı kazanan Khelif'in cinsiyet uygunluğu testini geçip geçemediğine dair tartışmaların olduğu belirtildi. Haberde, Türk ve İtalyan yetkililerin dahil olmak üzere Imane Khelif'inin kadınlar branşında yarışmasına karşı çıkanların olduğu ifade edildi.

Eğer Olimpiyat Komitesi aksi bir karar vermezse 'trans' olduğu iddia edilen tartışmalı sporcu Cezayirli kadın boksör Imane Khelif, boksörümüz Busenaz Sürmeneli'nin rakibi olacak.


Imane Khelif haberleri olimpiyat haberleri 2024 paris olimpiyat oyunları haberleri busenaz sürmeneli haberleri Trans haberleri

İlgili Haberler

Polonyalı rakibini mağlup etti: Milli boksör Busenaz Sürmeneli Paris 2024'te çeyrek finalde!

Polonyalı rakibini mağlup etti: Milli boksör Busenaz Sürmeneli Paris 2024'te çeyrek finalde!
Paris 2024'e Melissa Vargas damgası!

Paris 2024'e Melissa Vargas damgası!
Milli Okçu'dan Paris 2024'e erken veda!

Milli Okçu'dan Paris 2024'e erken veda!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler