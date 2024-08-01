Cinsiyet uygunluk testini geçememişti: Busenaz Sürmeneli'nin rakibi için 'trans' tartışması!

Yayınlanma: 01.08.2024 - 15:31

Güncelleme: 01.08.2024 - 15:31

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda tartışmalı sporcu Cezayirli Imane Khelif, çeyrek finalde boksörümüz Busenaz Sürmeneli'nin rakibi oldu.

CİNSİYET UYGUNLUK TESTİNİ GEÇEMEDİ

Khelif'in karşılaştığı İtalyan kadın boksör Angela Carini karşılaşmanın 46. saniyesinde çekildi. Khelif'in kadınlar branşında yarışmaması gerektiği tartışılıyor.

Cezayirli Imane Khelif 2023 IBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda, cinsiyet uygunluk testinde başarısız olduğu gerekçesiyle diskalifiye edilmişti. Söz konusu durum Khelif'in olimpiyatlarda yarışmasına dair uluslararası düzeyde tartışmalara yol açtı.

Ancak Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) kriterleri doğrultusunda yarışmasına izin verildi. İtalyan boksör Angela Carini, mücadelenin başlamasının ardından çenesine aldığı darbe sonrası 46 saniye sonra mücadeleden çekilmek zorunda kaldı.

BUSENAZ İLE EŞLEŞTİ

TRT Spor'da yer alan bilgilere göre; maçı kazanan Khelif'in cinsiyet uygunluğu testini geçip geçemediğine dair tartışmaların olduğu belirtildi. Haberde, Türk ve İtalyan yetkililerin dahil olmak üzere Imane Khelif'inin kadınlar branşında yarışmasına karşı çıkanların olduğu ifade edildi.

Eğer Olimpiyat Komitesi aksi bir karar vermezse 'trans' olduğu iddia edilen tartışmalı sporcu Cezayirli kadın boksör Imane Khelif, boksörümüz Busenaz Sürmeneli'nin rakibi olacak.