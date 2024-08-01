Milli Okçu'dan Paris 2024'e erken veda!

Paris 2024 Olimpiyatları'nda milli okçu Muhammed Abdullah Yıldırmış, klasik yay bireysel son 64 turunda ABD'li Brady Ellison'a 6-2 yenilerek elendi.

AA
Yayınlanma: 01.08.2024 - 13:58
Milli Okçu'dan Paris 2024'e erken veda!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Muhammed Abdullah Yıldırmış, bireyselde ilk turdaki maçını kaybederek elendi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen müsabakalarda Muhammed Abdullah Yıldırmış, klasik yay son 64 turunda ABD'li Brady Ellison ile karşılaştı.

Rakibine 29-27, 28-28, 30-28 ve 28-28'lik setler sonucunda 6-2 yenilen milli sporcu, oyunlara veda etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Muhammed Abdullah Yıldırmış, Mete Gazoz ve Ulaş Berkim Tümer'in yer aldığı Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazanmıştı.


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