Polonyalı rakibini mağlup etti: Milli boksör Busenaz Sürmeneli Paris 2024'te çeyrek finalde!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli çeyrek finale yükseldi.
Son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 66 kilo son 16 turunda Polonyalı rakibi Aneta Rygielska'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Busenaz Sürmeneli'nin çeyrek final mücadelesi 3 Ağustos Cumartesi günü yapılacak.
busenaz sürmeneli haberleri Paris 2024 Olimpiyat Oyunları haberleri olimpiyat haberleri boks haberleri
Spor Haberleri
- TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklama!
- Busenaz Sürmeneli Paris 2024'te çeyrek finalde!
- Süper Kupa maçının hakemi belli oldu!
- 37 yaşındaki Luis Nani'den sürpriz transfer!
- Filenin Sultanları, olimpiyatlarda çeyrek finalde!
- Sevilla yeni transferini resmen açıkladı!
- Dünya, Türk sporcuları konuşuyor!
- Galatasaray'ın yıldızı, Copa America'nın en iyi 11'inde!
- Başakşehir, La Fiorita deplasmanında!
- 'Adnan Oktar sözlerim resmi belgelere dayanıyor'
En Çok Okunan Haberler
-
- Abdüllatif Şener'den ilk açıklama
- Ece Üner 'yeni adresini' paylaştı
- Mossad’ın Türkiye’deki suikast hazırlığı
- Mahkumla yakalanan gardiyana 'ömür boyu hapis' şoku!
- Çukurova Havalimanı açılıyor
- AKP'li Türkeş'ten ilk açıklama!
- Doğalgaza dev zam!
- Heniyye suikastında 'casus yazılım' iddiası
- Yangın söndürme araçlarında büyük kriz
- AYM'den 'Can Atalay' kararı: 'Yok hükmündedir'