Polonyalı rakibini mağlup etti: Milli boksör Busenaz Sürmeneli Paris 2024'te çeyrek finalde!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli çeyrek finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.08.2024 - 13:15
Polonyalı rakibini mağlup etti: Milli boksör Busenaz Sürmeneli Paris 2024'te çeyrek finalde!
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Son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 66 kilo son 16 turunda Polonyalı rakibi Aneta Rygielska'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Busenaz Sürmeneli'nin çeyrek final mücadelesi 3 Ağustos Cumartesi günü yapılacak.


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