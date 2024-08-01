Paris 2024'e Melissa Vargas damgası!

Filenin Sultanları'nın yıldız ismi Melissa Vargas, Hollanda sonrası Dominik Cumhuriyeti maçında da tarihi bir performansa imza attı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.08.2024 - 13:41
Paris 2024'e Melissa Vargas damgası!
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çıktığı 2. maçta Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti. Müsabakaya Melissa Vargas'ın performansı damga vurdu.

Filenin Sultanları olimpiyatlardaki ilk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etmişti.

Melissa Vargas mücadelede 30 sayı atarak olimpiyat tarihinde bunu gerçekleştiren 12. oyuncu olmuştu.

İKİNCİ MAÇIN YILDIZI OLDU

Melissa Vargas, Hollanda sonrası yine geriden gelerek 3-1 kazanılan Dominik Cumhuriyeti maçının da yıldızı oldu.

Melissa Vargas karşılaşmayı 31 sayıyla (26 hücum, 3 ace, 2 blok) tamamlayıp yine galibiyetin mimarı oldu.

Filenin Sultanları bu sonuçla Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finali garantiledi.


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