Cirit atmada altın zirve Arshad Nadeem'in!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, Atletizm erkekler cirit atmada Pakistanlı Arshad Nadeem altın madalya elde etti.

AA
Yayınlanma: 09.08.2024 - 09:22
Cirit atmada altın zirve Arshad Nadeem'in!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları erkekler cirit atmada Pakistanlı Arshad Nadeem altın madalya kazandı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm erkekler cirit atmanın finalleri gerçekleştirildi.

Pakistanlı Arshad Nadeem 92.97'lik derecesiyle, Pekin 2008'de Andreas Thorkildsen'e (90.57) ait olimpiyat rekorunu kırarak altın madalyaya uzandı.

Bu disiplinde Hint sporcu Neeraj Chopra 89.45'le gümüş, Grenadalı Anderson Peters 88.54'le bronz madalya elde etti.


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