Çirkin paylaşım yapmıştı... Galatasaray'dan Kamil Grabara kararı!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçının ardından sosyal medya hesabından çirkin paylaşımda bulunan Kopenhag'ın Polonyalı kalecisi Kamil Grabara'yı UEFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında evinde Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, rakip kaleci Kamil Grabara'nın yaptığı paylaşım için harekete geçti.
Sporx'in haberine göre; kulüp yönetiminin, Grabara'nın Instagram'da yaptığı paylaşımda kullandığı "b.k çukuru" ifadesi sebebiyle UEFA'ya şikayette bulunmaya hazırlandığı kaydedildi.
NE OLMUŞTU?
Grabara, Galatasaray maçından önce taraftar için gelen soruya, "Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum" diye cevap vermişti.
Galatasaraylı taraftarlar, bu açıklamanın ardından 24 yaşındaki kaleciye maç içinde ve sırasında ıslıklarla büyük tepki göstermişti.
Polonyalı kaleci karşılaşmanın ardından, "O b.k çukurunda 3 puanı hak ettik ama hayat bu! Devam edeceğiz" diye bir paylaşım yapmıştı.
Kamil Grabara tepkilerden sonra açıklamasını "O b.ktan maçta" olarak değiştirmişti.
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