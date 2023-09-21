Tepkiler üzerine değiştirdi... Polonyalı kaleci Kamil Grabara'dan çirkin paylaşım!

Yayınlanma: 21.09.2023 - 09:28

Güncelleme: 21.09.2023 - 09:28

Kopenhag kalecisi Kamil Grabara'dan Galatasaray ile oynanan maçın ardından dilkkat çeken bir paylaşım yaptı.

Polonyalı kaleci karşılaşmanın ardından yaptığı paylaşımda, "O b.k çukurunda 3 puanı hak ettik ama hayat bu! Devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kamil Grabara

Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma büyük tepki gösterdi.

Polonyalı kaleci tepkilerin ardından paylaşımını "O b.ktan oyundan 3 puanı hak ettik, ama hayat bu, devam edeceğiz" olarak değiştirdi.

NE OLMUŞTU?

Grabara, Galatasaray maçından önce taraftar için gelen soruya, "Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum" diye cevap vermişti.

Galatasaraylı taraftarlar, bu açıklamanın ardından 24 yaşındaki kaleciye maç içinde ve sırasında ıslıklarla büyük tepki gösterdi.