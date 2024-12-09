Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan basın toplantısı kararı!

Beşiktaş'ta eski başkan adayı Serdal Adalı, çarşamba günü basın toplantısı düzenleme kararı aldı.

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan basın toplantısı kararı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.12.2024 - 16:28

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifası sonrası başkanlık koltuğuna geçici süreliğine Hüseyin Yücel oturdu. Yücel, vakit kaybetmeden seçim kararı aldı.

Aralık sonunda yapılacak seçimlerde adaylığını açıklayan Hüseyin Yücel'in ardından gözler diğer isimlere çevrildi.

BASIN TOPLANTISI KARARI

Bir önceki seçimde Hasan Arat ile girdiği yarışı kaybeden Serdal Adalı, Çarşamba günü saat 14:00'te basın toplantısı düzenleme kararı aldı. Adalı'nın yapacağı basın toplantısında başkan adaylığını açıklaması bekleniyor.

SEÇİM TARİHİ NE ZAMAN?

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, başkanlık seçiminin yapılacağı olağanüstü genel kurul toplantısının 22 Aralık Pazar günü gerçekleştirileceği, bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde son toplantının çoğunluğa bakılmaksızın 29 Aralık Pazar günü yapılacağı bildirildi.

Olağanüstü seçimli genel kurulun, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayacağı ifade edildi.


Etiketler: #serdal adalı #beşiktaş #Seçim

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