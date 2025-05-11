Ciro Immobile'den gelecek açıklaması: 'Başkanla konuştum'
Süper Lig'in 35. haftasında kendi sahasında ağırladığı Adana Demirspor'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta İtalyan golcü Ciro Immobile, maçın ardından görüşlerini aktardı.
Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor'u mağlup ederek Süper Lig'de 3. sıraya oturdu.
Maçın ardından Beşiktaş oyuncuları galibiyeti değerlendirdi.
Necip Uysal maçın ardından, "Bugün iyi bir oyun oynadık. Benim için özel bir gündü. Hocamıza teşekkür ediyorum. Çok uzun bir sakatlığın ardından az da olsa bana süre verdi. Taraftarımızın bana gösterdiği sevgiden dolayı çok teşekkür ederim. Sağlık ekibimize teşekkür ediyorum. Bana çok yardımcı oldular" dedi.
IMMOBILE GELECEĞİ İÇİN KONUŞTU
Immobile ise maçın ardından, "İyi şeyler yapıyoruz. Bu şekilde devam etmeliyiz. Hocamızın istediği gibi çalışıyoruz. Şu an kendimi daha fazla işin içinde hissediyorum. Başkanımızla da aramızda güzel bir konuşma geçti. Daha iyi seviyelere gelebilmek için böyle bir konuşmamız oldu. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Benim için gideceğim yönünde şeyler söylendi. Bunlar doğru değil. Burada mutluyum. Kafam da rahat" sözlerini sarfetti.
Mustafa Erhan Hekimoğlu ise, "Ciro benimle de ilgileniyor. Çok şey katıyor bize. Her yerde oynamaya hazırım. Hoca da benim hızımdan yararlanmaya çalışıyor. Ben de elimden geleni katmaya çalışıyorum" dedi.
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