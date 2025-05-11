Beşiktaş Kulübü'nde Serdal Adalı yeniden Başkan!

Serdal Adalı, Beşiktaş Kulübü'nde yapılan olağan seçimli genel kurulda Gürkan Aksoy'u geride bırakarak yeniden başkanlığa seçildi.

Beşiktaş Kulübü'nde Serdal Adalı yeniden Başkan!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.05.2025 - 19:06

Beşiktaş Kulübü olağan seçimli genel kurulunda başkanlık seçimini yeniden Serdal Adalı kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda saat 10.00'da başlayan kongrede kapılar 17.00'de kapandı ve oy verme işlemi sona erdi.

Beşiktaş'ta beşinci kez başkanlık için yarışan Adalı, siyah-beyazlı kulüpte bu görevi ikinci kez üstlenecek.

Adalı, Yıldırım Demirören ile Fikret Orman dönemlerinde asbaşkan ve ikinci başkanlık görevlerini üstlenmişti. 2013'te Fikret Orman, 2019'da Ahmet Nur Çebi ve 2023'te Hasan Arat ile girdiği başkanlık yarışını kaybeden Serdal Adalı, 29 Aralık 2024'te gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda ise Hasan Arat'ı geride bırakarak olağanüstü genel kurul sonucunda seçilen üst üste 5. başkan olmuştu.

3 yıllığına göreve getirilen Adalı'nın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

Asıl üyeler: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, A. Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet Sarımermer

Yedek üyeler: Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın, İbrahim Şafak Sağlam


Etiketler: #serdal adalı #beşiktaş #Seçim

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