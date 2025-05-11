Beşiktaş'a iki kötü haber birden!

Süper Lig'in 35. haftasında kendi sahasında Adana Demirspor'u konuk eden Beşiktaş'ta iki futbolcu sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Beşiktaş'a iki kötü haber birden!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.05.2025 - 19:34

Süper Lig'de Adana Demirspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta iki sakatlık yaşandı.

Siyah-beyazlılarda maça ilk 11'de başlayan Chamberlain, kendi yarı alanının ortalarında Maestro ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı.

Sağlık ekipleri İngiliz yıldız için sahaya geldi ancak sakatlık yaşayan Chamberlain oyuna devam edemedi.

Beşiktaş'ta sakatlanan Chamberlain yerine Mustafa Erhan Hekimoğlu, 11. dakikada oyuna dahil oldu.

UDUOKHAI DE SAKATLANDI

Ardından dakikalar 16'yı gösterirken Beşiktaş'ın sol kanattan kullandığı kornerde ceza alanı sağ çaprazına doğru gelen topa birlikte yükselen Felix Uduokhai ve Ali Yavuz Kol, kafa kafaya çarpıştı. Bu pozisyon sonrası hakem hemen sağlık ekiplerini sahaya davet etti. 

Yaşanan çarpışma sonrası Ali Yavuz sedyeyle doğrudan soyunma odasına götürüldü. Uduokhai de çarpışma sonrası oyuna devam edemedi ve 20. dakikada yerini Emrecan Terzi'ye bıraktı. 

PAULISTA DA KORKUTTU

Karşılaşmanın 21. dakikasında Beşiktaş'ta bu kez Gabriel Paulista kendi ceza alanının hemen önüne doğru uzun gönderilen topa yükselen Gabriel Paulista, Aimbetov ile kafa kafaya çarpıştı ve yerde kaldı. 

Paulista, tedavisinin ardından ayağa kalktı ve oyuna döndü. 


Etiketler: #Felix Uduokhai #Alex Oxlade-Chamberlain #sakatlık #beşiktaş

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