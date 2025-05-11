Beşiktaş'ta yeniden başkan seçildi: Serdal Adalı'dan ilk açıklama!

Yayınlanma: 11.05.2025 - 20:22

Güncelleme: 11.05.2025 - 20:22

Beşiktaş'ta Serdal Adalı, rakibi Gürkan Aksoy'u geçerek yeniden başkanlığa seçildi. Serdal Adalı seçimler sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Serdal Adalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Sözlerime en büyük destekçim eşime ve her zamana yanımda olan çocuklarıma çok teşekkür ederek başlamak istiyorum."

"BEŞİKTAŞ İÇİN İSTİKRAR DEDİNİZ"

"Bu gururu bize yaşatan değerli kongre üyelerimize, ilk andan itibaren bize destek veren büyük Beşiktaş taraftarına şükranlarımı sunuyorum. Büyük Beşiktaş camiasının her bir ferdine teşekkür ediyorum."

"Değerli kongre üyeleri, sadece 4 ay önce Beşiktaş'a sahip çıkarak, tarihin en yüksek oy sayısıyla bize bu göreve layık gördünüz. Bugün de bize olan güveni bir kez daha gösterdiniz. Beşiktaş için istikrar dediniz."

"BEŞİKTAŞ'IN YÜKSELİŞİ BAŞLAMIŞTIR"

"Camiamızın bir kez daha güvenini arkamıza aldığımızı bilmek büyük bir onurdur. Göreve geldiğimiz andan itibaren Beşiktaş'ın büyüklüğüne yakışan hedefler koyduk ve bunun için çalışmalara başladık."

"Bugün ortaya koyduğumuz bu hedeflerin bir kez daha onaylandığını görüyoruz. Beşiktaş, bugünden itibaren net bir istikrar dönemine girmiştir. Beşiktaş'ın yükselişi başlamıştır. Sözünü verdiğimiz projeleri yerine getireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın."

"BAYRAKLARINIZI SANDIKTAN ÇIKARTIN"

"Camiamdan en büyük isteğim birlik ve beraberliktir. Türkiye'nin en büyük kulübü olan Beşiktaş'ı yeniden zirveye taşıyacak ve yeniden şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz."

"Bütün Beşiktaşlılara söylüyorum, siyah-beyazlı bayraklarınızı sandıktan çıkartın! Son yıllarda yaşadığımız bütün sevinçleri, içimizde ukde kalan duyguları, söyleyemediğimiz tüm şarkıları bağırma vakti yakındır! Tüm camiama sevgi ve saygılarımla. Çok teşekkür ediyorum. En büyük Beşiktaş!"