Ciro Immobile'den kırmızı kart tepkisi!

Yayınlanma: 03.09.2024 - 10:25

Güncelleme: 03.09.2024 - 10:25

Beşiktaş'ın yıldızı Ciro Immobile, Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.

Sivasspor maçındaki Rey Manaj pozisyonunda gördüğü sarı kart ve Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri hakkında konuşan İtalyan forvet, şunları söyledi:

-''Sarı kart hakkında ne düşünüyorsun? Medyada bazı yorumcular kırmızı kart olması gerektiğini söylüyor?''

''Bu çok basit olurdu. Böyle bir kırmızı kart olmaz" (Gülerek)

-''Avrupa Ligi'nde en zor rakibiniz sence kim?''

''Avrupa Ligi, zorlu bir mücadele. Bence en zor rakibimiz Ajax olacak.''

6 MAÇTA 7 GOL

Beşiktaş kariyerine oldukça hızlı bir başlangıç yapan Immobile, siyah-beyazlı ekipte çıktığı 6 maçta 7 kez gol sevinci yaşadı.