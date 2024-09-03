Ciro Immobile'den kırmızı kart tepkisi!

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, basın mensuplarına açıklama yaptı. Immobile, Sivasspor maçında gördüğü sarı kart pozisyonuna ilişkin, "Bu çok basit olurdu. Böyle bir kırmızı kart olmaz" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.09.2024 - 10:25
Ciro Immobile'den kırmızı kart tepkisi!
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Beşiktaş'ın yıldızı Ciro Immobile, Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.

Sivasspor maçındaki Rey Manaj pozisyonunda gördüğü sarı kart ve Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri hakkında konuşan İtalyan forvet, şunları söyledi:

-''Sarı kart hakkında ne düşünüyorsun? Medyada bazı yorumcular kırmızı kart olması gerektiğini söylüyor?''

''Bu çok basit olurdu. Böyle bir kırmızı kart olmaz" (Gülerek)

-''Avrupa Ligi'nde en zor rakibiniz sence kim?''

''Avrupa Ligi, zorlu bir mücadele. Bence en zor rakibimiz Ajax olacak.''

6 MAÇTA 7 GOL

Beşiktaş kariyerine oldukça hızlı bir başlangıç yapan Immobile, siyah-beyazlı ekipte çıktığı 6 maçta 7 kez gol sevinci yaşadı.


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