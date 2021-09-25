Çizme'deki Türk derbisi berabere bitti
Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu'nun karşı karşıya geldiği Inter-Atalanta maçında kazanan çıkmadı.
İtalya Serie A Ligi 6. hafta mücadelesinde Inter, 2-1 geriye düştüğü maçta Atalanta ile sahasında 2-2 berabere kaldı.
Inter'in gollerini 5. dakikada yıldız oyuncu Lautaro Martinez ve 71. dakikada Edin Dzeko attı. Inter'de ilk golü atan Arjantinli forvet, bu sezon forma giydiği 6. maçında 4. golünü kaydetti.
Ayrıca, ev sahibi ekipte Federico Dimarco 87. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı. Penaltıyı Atalanta'da milli futbolcu Merih Demiral yaptırdı.
Atalanta'nın gollerini ise 30. dakikada Ruslan Malinovskiy ve 38. dakikada Rafael Toloi kaydetti.
Öte yandan Inter'de Hakan Çalhanoğlu ve Atalanta'da milli futbolcu Merih Demiral maça ilk 11'de başladı. Karşılaşmada bir penaltı yaptıran Merih, 90 dakika sahada kalırken Hakan Çalhanoğlu ise ikinci yarı oyundan alındı.
Bu sonuçla Atalanta 11 puanla beşinci, Inter ise on dört puanla üçüncü sırada yer aldı.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- MEB'den okullara kaynak uyarısı
- Eski İçişleri Bakanı açıkladı
- Damat rica etti Bakan Koca reddetti
- Erdoğan'ın ABD ziyareti hüsran...
- Cumhur İttifakı'nda 17 puanlık kriz
- Emine Erdoğan'ın kitabının maliyeti ortaya çıktı
- Canlı yayına çıplak çıktı
- Yargıtay'dan emsal kıdem tazminatı kararı
- Babacan'dan Bahçeli'ye sert sözler
- Cübbeliye çok sert imam hatip tepkisi