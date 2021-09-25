Çizme'deki Türk derbisi berabere bitti

25 Eylül 2021 Cumartesi, 22:21

İtalya Serie A Ligi 6. hafta mücadelesinde Inter, 2-1 geriye düştüğü maçta Atalanta ile sahasında 2-2 berabere kaldı.

Inter'in gollerini 5. dakikada yıldız oyuncu Lautaro Martinez ve 71. dakikada Edin Dzeko attı. Inter'de ilk golü atan Arjantinli forvet, bu sezon forma giydiği 6. maçında 4. golünü kaydetti.

Ayrıca, ev sahibi ekipte Federico Dimarco 87. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı. Penaltıyı Atalanta'da milli futbolcu Merih Demiral yaptırdı.

Atalanta'nın gollerini ise 30. dakikada Ruslan Malinovskiy ve 38. dakikada Rafael Toloi kaydetti.

Öte yandan Inter'de Hakan Çalhanoğlu ve Atalanta'da milli futbolcu Merih Demiral maça ilk 11'de başladı. Karşılaşmada bir penaltı yaptıran Merih, 90 dakika sahada kalırken Hakan Çalhanoğlu ise ikinci yarı oyundan alındı.

Bu sonuçla Atalanta 11 puanla beşinci, Inter ise on dört puanla üçüncü sırada yer aldı.