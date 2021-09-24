Galatasaray'da Omar Elabdellaoui gelişmesi
Galatasaray, kök hücre nakli operasyonu geçiren Omar Elabdellaoui’nin takımdan ayrı özel bir çalışma yaptığını açıkladı.
Galatasaray'a Omar Elabdellaoui'den güzel haber geldi. Yaşadığı kazanın ardından formasından uzak kalan Norveçli bek ABD’de başarılı bir kök hücre nakli operasyonu geçirdi.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada 29 yaşındaki oyuncu bugün atletik performans ekibiyle birlikte takımdan ayrı özel bir çalışma yaptığını açıkladı.
ABD’de başarılı bir kök hücre nakli operasyonu geçiren Omar Elabdellaoui, bugün atletik performans ekibimiz ile birlikte takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı. pic.twitter.com/ycpeUMtXEj— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 24, 2021
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