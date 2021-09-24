Galatasaray'da Omar Elabdellaoui gelişmesi

24 Eylül 2021 Cuma, 14:26

Galatasaray'a Omar Elabdellaoui'den güzel haber geldi. Yaşadığı kazanın ardından formasından uzak kalan Norveçli bek ABD’de başarılı bir kök hücre nakli operasyonu geçirdi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada 29 yaşındaki oyuncu bugün atletik performans ekibiyle birlikte takımdan ayrı özel bir çalışma yaptığını açıkladı.