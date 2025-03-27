Claudio Ranieri'den Paulo Dybala açıklaması: 'Çapraz bağ sakatlığı olsaydı...'

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma'nın teknik direktörü Claudio Ranieri, sakatlık yaşayan Arjantinli oyuncu Paulo Dybala hakkında görüşlerini aktardı.

Claudio Ranieri'den Paulo Dybala açıklaması: 'Çapraz bağ sakatlığı olsaydı...'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.03.2025 - 18:56

Roma Teknik Direktörü Claudio Ranieri, oyuncusu Paulo Dybala hakkında açıklamalarda bulundu.

"ÇAĞRAZ BAĞ SAKATLIĞI OLSAYDI..." 

Ranieri, "Dybala ile konuştum, kendini çok iyi hissediyor ve her şeyin nasıl geliştiğinden memnun. Şimdi sadece beklemesi gerekiyor, acele etmeden. Çapraz bağ sakatlığı olsaydı 6 ay beklerdik ama bu çapraz bağ sakatlığı değil. Daha kısa sürecektir ama ne kadar süreceğini tam olarak bilemeyiz" dedi.

36 MAÇTA FORMA GİYDİ

Arjantinli oyuncu, bu sezon Roma ile çıktığı 36 maçta 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.


Etiketler: #Claudio Ranieri #Paulo Dybala #roma

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