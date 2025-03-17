Paulo Dybala'dan Roma'ya kötü haber!
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma'nın Arjantinli oyuncusu Paulo Dybala'nın sakatlığının durumu ortaya çıktı.
Roma'ya Arjantinli futbolcusu Paulo Dybala'dan kötü haber geldi.
Cagliari maçında sakatlanan 31 yaşındaki futbolcunun, en az bir ay sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.
BREZİLYA VE URUGUAY MAÇLARINDA YOK
Dybala'nın, sakatlığı nedeniyle Arjantin'in Dünya Kupası Elemeleri'nde Brezilya ve Uruguay ile oynayacağı maçları da kaçıracağı kaydedildi.
Roma'da bu sezon 36 maçta süre bulan Arjantinli futbolcu, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.
Etiketler: #Paulo Dybala #roma #sakatlık
Spor Haberleri
- Okan Buruk'tan şampiyonluk mesajı!
- Arjantin'den flaş Lionel Messi kararı!
- Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
- Bakan Ersoy'dan 'hukuki süreç' cevabı
- Arjantinli yıldızdan Roma'ya kötü haber!
- Nijeryalı futbolcudan Osimhen itirafı
- İsmail Kartal'dan şampiyonluk sorusuna cevap!
- Batalla dönemi sona erdi!
- En Nesyri'ye transfer uyarısı!
- Elan Ricardo, milli arayı değerlendirecek!
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu-Yavaş planında yeni perde!
- Çocuk koruma altında, anneye soruşturma!
- 'Hukuk sistemi çalışmayan ülkelere yatırımcı çekmek...'
- ‘En az 322 bin kişi işten çıkarıldı!’
- Kirli çarkın sahiplerinin takı kuyruğu
- Terör örgütü PKK'den 'kongre' yanıtı
- CHP'den flaş 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması
- Ankara'da hakim evinde asılı halde ölü bulundu!
- Dev operasyonda yeni gelişme!
- 'Benden başka başkan istiyorsan gülümse'