Paulo Dybala'dan Roma'ya kötü haber!

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma'nın Arjantinli oyuncusu Paulo Dybala'nın sakatlığının durumu ortaya çıktı.

Paulo Dybala'dan Roma'ya kötü haber!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.03.2025 - 17:38

Roma'ya Arjantinli futbolcusu Paulo Dybala'dan kötü haber geldi.

Cagliari maçında sakatlanan 31 yaşındaki futbolcunun, en az bir ay sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.

BREZİLYA VE URUGUAY MAÇLARINDA YOK

Dybala'nın, sakatlığı nedeniyle Arjantin'in Dünya Kupası Elemeleri'nde Brezilya ve Uruguay ile oynayacağı maçları da kaçıracağı kaydedildi.

Roma'da bu sezon 36 maçta süre bulan Arjantinli futbolcu, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.


Etiketler: #Paulo Dybala #roma #sakatlık

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