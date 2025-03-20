Roma'ya Dybala'dan kötü haber: Sezonu kapattı!
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Paulo Dybala kas sakatlığı sebebiyle sezonu kapadı.
Roma'da oynayan 31 yaşındaki Arjantinli yıldız Paulo Dybala, ciddi bir kas sakatlığı geçirdi.
Roma'nın yaptığı açıklamada oyuncunun sezonu kapattığı bildirildi. Dybala'nın önümüzdeki günlerde ameliyata alınması bekleniyor.
Oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor.
BU SEZON NE YAPTI?
Roma ile bu sezon 36 maça çıkan Arjantinli yıldız, 8 gol 4 asistlik katkı sağladı.
Etiketler: #Paulo Dybala #roma #sakatlık
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