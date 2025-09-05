Cumhuriyet Gazetesi Logo
Claudio Taffarel'den Ederson açıklaması: 'Fikrimi sorsaydı...'

5.09.2025 15:39:00
Cumhuriyet Spor
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın eski kalecisi Claudio Taffarel, Manchester City'den Fenerbahçe'ye transfer olan Ederson hakkında konuştu.

Galatasaray'ın efsane ismi Claudio Taffarel, Brezilya Milli Takımı'ndan öğrencisi olan Ederson'un transferi konusunda bir açıklama yaptı.

Taffarel, Ederson'un Fenerbahçe tercihi için, "Ederson fikrimi sorsaydı Galatasaray'a gitmesini söylerdim" ifadelerini kullandı.

'GALATASARAY'A GİT DEDİM'

Daha önce Galatasaray'ın da talip olduğu Fred de Fenerbahçe'yi tercih etmişti. Taffarel, Fred ile ilgili olarak ise, "Galatasaray'a git dedim. O Fenerbahçe'ye gitti. Ancak şimdiye kadar hiçbir şey kazanamadı. Fenerbahçe de büyük bir kulüp ama Galatasaray her zaman en iyisi" sözlerini sarf etti.

