Clermont - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 15. haftasında deplasmanda Clermont ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.12.2023 - 12:03
Clermont - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fransa Ligue 1'de 15. hafta heyecanı yaşanıyor.

Paulo Fonseca yönetimindeki Lille, deplasmanda Pascal Gastien'in ekibi Clermont ile karşı karşıya gelecek.

CLERMONT - LİLLE MAÇI SAAT KAÇTA?

Gabriel Montpied Satdyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

CLERMONT - LİLLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Florent Batta'nın yöneteceği karşılaşma beIN Connect platformundan naklen yayımlanacak.

Lille, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Metz'i 2-0 mağlup etmişti.

Clermont ise Brest deplasmanından 3-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.


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