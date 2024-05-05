Cleveland Cavaliers - Orlando Magic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Cleveland Cavaliers, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı play-off turu yedinci maçında kendi evinde Orlando Magic ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2024 - 13:08
Cleveland Cavaliers - Orlando Magic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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NBA'de play-off heyecanı sürüyor.

J.B. Bickerstaff yönetimindeki Cleveland Cavaliers, kendi evinde Jamahl Mosley'nin ekibi Orlando Magic ile karşı karşıya gelecek.

CLEVELAND CAVALİERS - ORLANDO MAGİC MAÇI SAAT KAÇTA?

Rocket Mortgage FieldHouse Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

CLEVELAND CAVALİERS - ORLANDO MAGİC MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

3-3lük beraberlik bulunan seride 7. maçı kazanan ekip Doğu Konferansı yarı finalinde Boston Celtics'in rakibi olacak.


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