Cleveland Cavaliers - Orlando Magic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Cleveland Cavaliers, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı play-off turu yedinci maçında kendi evinde Orlando Magic ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
NBA'de play-off heyecanı sürüyor.
J.B. Bickerstaff yönetimindeki Cleveland Cavaliers, kendi evinde Jamahl Mosley'nin ekibi Orlando Magic ile karşı karşıya gelecek.
CLEVELAND CAVALİERS - ORLANDO MAGİC MAÇI SAAT KAÇTA?
Rocket Mortgage FieldHouse Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
CLEVELAND CAVALİERS - ORLANDO MAGİC MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
3-3lük beraberlik bulunan seride 7. maçı kazanan ekip Doğu Konferansı yarı finalinde Boston Celtics'in rakibi olacak.
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