Cleveland Cavaliers, üst üste 14. galibiyetine ulaştı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, Milwaukee Bucks'ı 112-100 mağlup ederek üst üste 14. galibiyetini aldı.
NBA'de 8 maç oynandı. Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, deplasmanda Milwaukee Bucks'ı, Max Strus'un 17 ve Donovan Mitchell'in 15 sayılık performansıyla mağlup etti.
Evan Mobley ve Darius Garland ise takıma 13'er sayıyla katkı sağladı.
Sezonun 27. yenilgisini alan Milwaukee Bucks’ta Giannis Antetokounmpo 30, Damian Lillard ise 22 sayı kaydetmesine rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.
LOS ANGELES CLİPPERS UZATMALARDA KAZANDI
Batı Konferansı'nda uzatmaya giden mücadelede Los Angeles Clippers, evinde Sacramento Kings’i 111-110 mağlup ederek 35. galibiyetini aldı.
Clippers'ta Ivica Zubac 22 sayı, 14 ribaunt ve James Harden 29 sayı ve 11 asistlik "double-double" performansıyla göz doldurdu.
Derrick Jones Jr. ve Kawhi Leonard ise 17'şer sayılık performans gösterdi.
Kings’te DeMar DeRozan 31 sayı, 10 asist, Zach LaVine ise 30 sayı kaydetmesine rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.
SONUÇLAR
Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets: 127-103
Dallas Mavericks-Phoenix Suns: 116-125
New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 104-107
Philadelphia 76ers-Utah Jazz: 126-122
Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs: 141-124
Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers: 100-112
Portland Trail Blazers-Detroit Pistons: 112-119
Los Angeles Clippers: Sacramento Kings: 111-110 (Uzatmada)
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