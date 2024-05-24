Cleveland Cavaliers'ta JB Bickerstaff dönemi sona erdi!
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Cleveland Cavaliers'ta başantrenör JB Bickerstaff ile yollar ayrıldı.
Cleveland Cavaliers, son 4 sezonda takımın başında bulunan JB Bickerstaff'ın görevine son verildiğini duyurdu.
4 YILDIR TAKIMIN BAŞINDAYDI
Cavaliers'ın başına 2020'de geçen 45 yaşındaki ABD'li çalıştırıcı, normal sezonlarda takımıyla 170 galibiyet ve 159 mağlubiyet yaşadı.
JB Bickerstaff yönetiminde son iki sezonda play-off'lara yükselen Cavaliers, geçen sezon ilk turda, bu sezon ise konferans yarı finalinde elendi.
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