Cleveland Cavaliers'ta JB Bickerstaff dönemi sona erdi!

Yayınlanma: 24.05.2024 - 13:27

Güncelleme: 24.05.2024 - 13:27

Cleveland Cavaliers, son 4 sezonda takımın başında bulunan JB Bickerstaff'ın görevine son verildiğini duyurdu.

4 YILDIR TAKIMIN BAŞINDAYDI

Cavaliers'ın başına 2020'de geçen 45 yaşındaki ABD'li çalıştırıcı, normal sezonlarda takımıyla 170 galibiyet ve 159 mağlubiyet yaşadı.

JB Bickerstaff yönetiminde son iki sezonda play-off'lara yükselen Cavaliers, geçen sezon ilk turda, bu sezon ise konferans yarı finalinde elendi.