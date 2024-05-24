Jaylen Brown yıldızlaştı: Boston Celtics NBA Finali için yolu yarıladı!
Boston Celtics, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Indiana Pacers'ı 126-110 yenerek seriyi 2-0'a getirdi.
NBA play-off'larına tek maçla devam edildi.
Boston Celtics, TD Garden'da oynanan serinin ikinci maçında Indiana Pacers'ı Jaylen Brown'ın 40 sayı, 5 ribaunt, 2 asistlik performansıyla mağlup etti.
Ev sahibi ekipte Jayson Tatum 23 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve Derrick White 23 sayı, 4 ribaunt, 6 asistle oynadı.
TYRESE HALİBURTON SAKATLANDI
Pacers'ta Pascal Siakam 28 sayı, 5 ribaunt ve Andrew Nembhard 16 sayı, 5 asistle mücadele etti. Konuk takımın all-star oyuncusu Tyrese Haliburton ise 3. çeyrekte sakatlanarak maça devam edemedi.
Serinin 3. karşılaşması, cumartesi gününü pazara bağlayan gece TSİ 03.30'da Pacers'ın ev sahipliğinde oynanacak.
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