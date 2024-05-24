Jaylen Brown yıldızlaştı: Boston Celtics NBA Finali için yolu yarıladı!

Yayınlanma: 24.05.2024 - 10:48

Güncelleme: 24.05.2024 - 10:48

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi.

Boston Celtics, TD Garden'da oynanan serinin ikinci maçında Indiana Pacers'ı Jaylen Brown'ın 40 sayı, 5 ribaunt, 2 asistlik performansıyla mağlup etti.

Ev sahibi ekipte Jayson Tatum 23 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve Derrick White 23 sayı, 4 ribaunt, 6 asistle oynadı.

TYRESE HALİBURTON SAKATLANDI



Pacers'ta Pascal Siakam 28 sayı, 5 ribaunt ve Andrew Nembhard 16 sayı, 5 asistle mücadele etti. Konuk takımın all-star oyuncusu Tyrese Haliburton ise 3. çeyrekte sakatlanarak maça devam edemedi.

Serinin 3. karşılaşması, cumartesi gününü pazara bağlayan gece TSİ 03.30'da Pacers'ın ev sahipliğinde oynanacak.