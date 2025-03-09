Cole Palmer bir ilki yaşadı: Chelsea'ya tek gol yetti!

Yayınlanma: 09.03.2025 - 20:11

Güncelleme: 09.03.2025 - 20:11

İngiltere Premier Ligi 28. hafta maçında Chelsea ile Leicester City karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'te oynanan müsabakayı ev sahibi Chelsea 1-0'lık skorla kazandı.

Chelsea'nin yıldızı Cole Palmer, 22. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı. Premier Lig'de bu maça kadar kullandığı 13 penaltı vuruşunda başarılı olan Palmer, ilk kez ağları bulamadı.

SON 7 MAÇTA 6 GALİBİYET

Chelsea'ye galibiyeti getiren golü 60. dakikada Marc Cucurella kaydetti.

Leicester ile oynadığı son 7 maçın 6'sını kazanan Chelsea, puanını 49'a çıkardı ve Manchester City'i geride bırakarak 4. sıraya yükseldi.

Premier Lig'de oynadığı son 13 maçın 12'sini kaybeden Leicester, 17 puanda kaldı .

Chelsea, gelecek hafta Arsenal'e konuk olacak. Leicester City ise Manchester United'ı ağırlayacak.