Cole Palmer bir ilki yaşadı: Chelsea'ya tek gol yetti!
Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında kendi sahasında ağırladığı Leicester City'yi 1-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Ligi 28. hafta maçında Chelsea ile Leicester City karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'te oynanan müsabakayı ev sahibi Chelsea 1-0'lık skorla kazandı.
Chelsea'nin yıldızı Cole Palmer, 22. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı. Premier Lig'de bu maça kadar kullandığı 13 penaltı vuruşunda başarılı olan Palmer, ilk kez ağları bulamadı.
SON 7 MAÇTA 6 GALİBİYET
Chelsea'ye galibiyeti getiren golü 60. dakikada Marc Cucurella kaydetti.
Leicester ile oynadığı son 7 maçın 6'sını kazanan Chelsea, puanını 49'a çıkardı ve Manchester City'i geride bırakarak 4. sıraya yükseldi.
Premier Lig'de oynadığı son 13 maçın 12'sini kaybeden Leicester, 17 puanda kaldı .
Chelsea, gelecek hafta Arsenal'e konuk olacak. Leicester City ise Manchester United'ı ağırlayacak.
Etiketler: #chelsea #Leicester City #Cole Palmer #Marc Cucurella
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