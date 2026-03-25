Cumhuriyet Gazetesi Logo
Colin Kazım-Richards'tan sürpriz imza!

25.03.2026 11:30:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Eski milli futbolcu Colin Kazım-Richards, İngiltere 2. Lig ekibi Crawley Town'ın yeni teknik direktörü oldu.

İngiltere 2. Lig ekibi Crawley Town, teknik direktörlük görevine eski Türk milli futbolcu Colin Kazım-Richards'ı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Scott Lindsey'den boşalan teknik direktörlük görevi için Kazım-Richards ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı duyuruldu.

KARİYERİNDE BİR İLK

Yaklaşık iki yıl önce Arsenal'ın altyapısında antrenörlüğe başlayan Kazım-Richards, ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak.

Birçok ligde görev yaptığı futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe, Galatasaray, Bursaspor, Fatih Karagümrük formaları da giyen 39 yaşındaki Kazım-Richards, milli takımda 37 maça çıktı ve 2 gol attı.

Kümede kalma mücadelesi veren ve 10 haftadır galip gelemeyen Crawley Town, 24 takımlı ligde 31 puanla 21. sırada yer aldı.

İlgili Konular: #ingiltere #Teknik Direktör #Colin Kazım Richards

