Galatasaray Çağdaş Faktoring yarı final serisinde öne geçti!

24.03.2026 21:25:00
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı final ilk maçında kendi evinde ağırladığı Emlak Konut'u 82-74 mağlup etti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Emlak Konut karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, 82-74 skorla kazandı.

Serinin ikinci mücadelesi 26 Mart Perşembe günü saat 17.00'de oynanacak

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yiğit Gönültaş, İsmail Binbir, Burak Erkan

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Williams 10, Gökşen Fitik 3, Derin Erdoğan 10, Johannes 12, Kuier 17, Smalls 5, Sude Yılmaz 11, Juhasz 8, Elif Bayram 6

Emlak Konut: Thomas 15, Ceren Akpınar 7, Macaulay 13, Berfin Sertoğlu, Ndour 11, Ferda Yıldız 8, Delaere 3, Melek Uzunoğlu 7, Holesinska 10, Gizem Başaran Turan

1. Periyot: 22-21

Devre: 50-40

3. Periyot: 68-55

