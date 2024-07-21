Colin Kazım'dan sürpriz karar: İngiliz devinde görev alacak!

Colin Kazım-Richards, antrenör olarak Arsenal akademisine katıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.07.2024 - 11:13
Colin Kazım'dan sürpriz karar: İngiliz devinde görev alacak!
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Türkiye'de Fenerbahçe, Galatasaray, Bursaspor ve Fatih Karagümrük formaları giyen Colin Kazım-Richards, Arsenal akademisine antrenör olarak katıldı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Colin Kazım Richards, "Arsenal akademisindeki antrenör kadrosunun bir parçası olduğumu duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Mükemmellik ve gelişime olan bağlılığıyla tanınan bir kulübün parçası olmak benim için bir onur" ifadelerini kullandı.

37 yaşındaki eski futbolcunun kariyerinde 1 Hollanda Kupası, 1 Türkiye Süper Lig, 3 Türkiye Super Kupası, 1 İskoçya Ligi, 1 Yunanistan Süper Ligi, 1 Yunanistan Kupası ve 1 Brezilya Seria A şampiyonlukları bulunuyor.


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