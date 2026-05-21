Noa Lang'dan Van Dijk itirafı: 'Bana Galatasaray'ı sordu'

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Hollandalı yıldız Noa Lang, adı sarı kırmızılı kulüp ile anılan Virgil van Dijk için çarpıcı bir açıklama yaptı.

Kağan Dursun'a konuşan Noa Lang, "Van Dijk, bana Galatasaray'ı sordu. Galatasaray'ı sevdiğini söyledi. İstanbul'u sordu" dedi.

Hollandalı futbolcu, milli takımdan arkadaşı ile ilgili olarak, "Galatasaray ile ilgili bir şey var ama konuşacak bir bilgi yok. Ondan da duymadım. Galatasaray büyük bir kulüp. Büyük oyuncuların hepsi Galatasaray'a uygun olur" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMLARI BEĞENDİ

Galatasaray forması giyen Leroy Sane, Fenerbahçe derbisinin ardından sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Van Dijk, Sane'nin bu paylaşımını beğendi.

ATMOSFERDEN ETKİLENDİ

Van Dijk, Galatasaray ile bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçların ardından atmosferden etkilendiğini dile getirmişti. Hollandalı deneyimli yıldız, "Türkiye'deki atmosfer hakkında çok şey söylendi ve dürüst olmak gerekirse gerçekten çok gürültülü ve etkileyiciydi" demişti.