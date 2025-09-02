Como'ya transfer olmuştu: Diego Carlos'tan dikkat çeken Fenerbahçe yanıtı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.09.2025 11:35:00
Cumhuriyet Spor
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin İtalyan kulüp Como'ya kiraladığı Diego Carlos, sosyal medya hesabından sarı-lacivertli takımın paylaşımına yorum yaptı.

Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Diego Carlos'un sezon sonuna kadar Como'ya kiralandığını açıkladı. Ancak yıldız oyuncunun kulübün paylaşımına verdiği yanıt sosyal medyada olay yarattı.

Fenerbahçe, sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Diego Carlos'un İtalya Serie A ekibi Como'ya kiralandığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Diego'ya sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

CARLOS'TAN YANIT GECİKMEDİ

Taraftarlar bu ifadeyi oyuncuya gönderme olarak yorumladı. Brezilyalı futbolcunun cevabı ise gündeme damga vurdu. Carlos, Fenerbahçe'nin paylaşımına "Tanrı bu sezon sizi korusun" şeklinde yanıt verdi ve mesajına gülücük emojileri ekledi.

Bu karşılıklı mesajlaşma kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Como #Diego Carlos

