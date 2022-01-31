CONCACAF Elemeleri'nde Kanada, ABD'yi 2-0 yendi
2022 FIFA Dünya Kupası Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Elemeleri final turunda 4 maç oynandı. Kanada, Honduras'ı da deplasmanda 2-0 yenerek 19 puanla liderliğini sürdürdü.
2022 FIFA Dünya Kupası Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Elemeleri final turunda 10. maçlar oynandı.
8 takımın tek grupta mücadele ettiği CONCACAF Elemeleri'ne 4 karşılaşmayla devam edildi.
Namağlup lider Kanada ile bir puan gerisindeki ABD arasındaki müsabakayı, Larin'in 7 ve Adekugbe'nin 90+5'inci dakikadaki golleriyle 2-0 ev sahibi Kanada'da kazandı.
Haftaya 3. sırada başlayan Meksika'nın Kosta Rika'yı ağırladığı mücadele 0-0 sonuçlandı.
Gruptaki diğer maçlarda ise Panama sahasındaki Jamaika'yı 3-2, El Salvador da deplasmanda Honduras'ı 2-0 yendi.
Puanını 22'ye yükselten Kanada liderliğini sürdürdü. 18 puanlı takımlardan ABD 2'nci, Meksika 3'üncü sırada yer aldı. Bu iki takımı, 17 puanı bulunan Panama takip etti.
Elemelerde ilk 3'e giren ekipler, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na doğrudan katılacak. Grupta 4. olan takım ise play-off oynamaya hak kazanacak.
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