CONCACAF Şampiyonlar Ligi'nde kupanın sahibi belli oldu

Meksika ekiplerinden Leon, CONCACAF (Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu) Şampiyonlar Ligi finali rövanş maçında ABD'nin Los Angeles FC takımını 1-0 yenerek şampiyon oldu.

AA
Yayınlanma: 05.06.2023 - 12:24
CONCACAF Şampiyonlar Ligi'nde kupanın sahibi belli oldu
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CONCACAF Şampiyonlar Ligi finalindeki ilk maçını evinde 2-1 kazanan Leon, rövanş karşılaşmasında ABD'nin Los Angeles FC takımını 1-0 yenerek şampiyon oldu.

Karşılaşmanın rövanşında da Los Angeles'ı Lucas Di Yorio'nun 20. dakikadaki golüyle 1-0 yendi.

İLK ŞAMPİYONLUK KUPASI

Organizasyonda ilk kez şampiyonluk kupasını kaldıran Leon, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yanı sıra etkinliğin 2025 için planlanan genişletilmiş 32 takımlı versiyonuna da katılmaya hak kazandı.


CONCACAF Leon los angeles fc

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