CONCACAF Şampiyonlar Ligi'nde kupanın sahibi belli oldu

Yayınlanma: 05.06.2023 - 12:24

Güncelleme: 05.06.2023 - 12:24

CONCACAF Şampiyonlar Ligi finalindeki ilk maçını evinde 2-1 kazanan Leon, rövanş karşılaşmasında ABD'nin Los Angeles FC takımını 1-0 yenerek şampiyon oldu.

Karşılaşmanın rövanşında da Los Angeles'ı Lucas Di Yorio'nun 20. dakikadaki golüyle 1-0 yendi.

İLK ŞAMPİYONLUK KUPASI

Organizasyonda ilk kez şampiyonluk kupasını kaldıran Leon, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yanı sıra etkinliğin 2025 için planlanan genişletilmiş 32 takımlı versiyonuna da katılmaya hak kazandı.