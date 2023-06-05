CONCACAF Şampiyonlar Ligi'nde kupanın sahibi belli oldu
Meksika ekiplerinden Leon, CONCACAF (Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu) Şampiyonlar Ligi finali rövanş maçında ABD'nin Los Angeles FC takımını 1-0 yenerek şampiyon oldu.
CONCACAF Şampiyonlar Ligi finalindeki ilk maçını evinde 2-1 kazanan Leon, rövanş karşılaşmasında ABD'nin Los Angeles FC takımını 1-0 yenerek şampiyon oldu.
Karşılaşmanın rövanşında da Los Angeles'ı Lucas Di Yorio'nun 20. dakikadaki golüyle 1-0 yendi.
İLK ŞAMPİYONLUK KUPASI
Organizasyonda ilk kez şampiyonluk kupasını kaldıran Leon, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yanı sıra etkinliğin 2025 için planlanan genişletilmiş 32 takımlı versiyonuna da katılmaya hak kazandı.
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