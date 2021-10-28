CONMEBOL'dan FIFA Dünya Kupası resti

28 Ekim 2021 Perşembe, 13:34

Arsene Wenger'in Futbol Gelişim Direktörlüğü'nü yaptığı FIFA'da gündem dört yılda bir düzenlenen Dünya Kupası'nın iki yılda bire düşürmek. Aralık ayında bu konu hakkında bir sempozyum düzenleyecek olan organizasyona şimdiden çok fazla tepki gelmeye başladı.

UEFA, Avrupa'nın büyük ligleri ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) dahil herkesin karşı çıktığı bu organizasyona bir tepki de Güney Amerika Futbol Federasyonu CONMEBOL'den geldi. Paraguay'da bu konuyu görüşmek üzere toplanan 10 CONMEBOL üyesi, iki yılda bir yapılacak bir turnuvaya karşı olduklarını açıkladı.

CONMEBOL yönetimi yaptığı açıklamayla; "CONMEBOL'u oluşturan 10 ülke, Dünya Kupası iki yılda bir düzenlenirse turnuvaya katılmayacaklarını teyit etti. FIFA'nın gündeme getirdiği değişiklik için hiçbir sebep, fayda veya gerekçe yoktur." ifadelerini kullandı.

Daha önce UEFA ve aralarında Serie A ve İngiltere Premier League gibi liglerin temsilcileri de bu turnuvaya ve uluslararası turnuvalarda oluşacak fikstür değişikliklerine kesinlikle karşı olduklarını açıklamıştı.