Yayınlanma: 21.06.2023 - 10:23

Güncelleme: 21.06.2023 - 10:23

Müzeyyen Senar, Zeki Müren, İbrahim Tatlıses ve Sibel Can gibi ünlü isimlere sahnede eşlik eden usta keman sanatçısı Mustafa Taşpınarlı (79), yaşamını yitirdi. Yurttaşlar hayatını kaybeden Mustafa Taşpınarlı'nın kim olduğunu, nereli ve kaç yaşında öldüğünü merak ediyor. Peki, Mustafa Taşpınarlı kimdir, nereli? Mustafa Taşpınarlı neden öldü? İşte, Mustafa Taşpınarlı hakkında merak edilenler...

MUSTAFA TAŞPINARLI KİMDİR?

Mustafa Taşpınarlı 1944'te İzmir’de dünyaya geldi. Babası da müzisyen olan ve İzmir’in yetiştirdiği en büyük keman ustası olarak bilinen Taşpınarlı, müzik kariyerine 8 yaşındayken başladı. İzmir’de gazinolarda kemancılık yaptı. Askerliğini İstanbul’da yaptıktan sonra burada müzik hayatını burada devam ettirdi. Müzeyyen Senar, Muazzez Abacı, Zeki Müren, Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses gibi birçok ünlü isimle çalıştı. Taşpınarlı ayrıca Sibel Can’a hocalık yaptı.

Taşpınarlı, İstanbul’da gazinoların kapanması üzerine İzmir Radyosu’na geçti ve kadrolu baş kemancı oldu. Buradan da ayrılan Taşpınarlı, Kültür Bakanlığı Klasik Türk Müziği Korusu’nda ‘Devlet Sanatçısı’ unvanıyla müzik kariyerini sürdürmeye devam etti. Klasik Türk müziği korosundan emekli olduktan sonra müziğe bir süreliğine ara verdi.

Mustafa Taşpınarlı, 20 Haziran 2023 tarihinde İzmir'de hayatını kaybetti.

MUSTAFA TAŞPINARLI NEDEN ÖLDÜ?

Mustafa Taşpınarlı'nun ölüm haberini Sibel Can, sosyal medya hesabından yayımladığı mesaj ile duyurdu.

Ünlü şarkıcı, yaşadığı üzüntüyü, "Türkiye'nin değerli keman virtüözü TRT İzmir Radyosu'nun çok değerli keman sanatçısı ve benim çok kıymetli hocam Mustafa Taşpınarlı'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Melek kalpli hocam, seni çok özleyeceğiz. Mekânın cennet olsun" sözleriyle dile getirdi.