Copa America finalinde sakatlanmıştı: Inter Miami'den Lionel Messi açıklaması!

Yayınlanma: 17.07.2024 - 09:42

Güncelleme: 17.07.2024 - 09:42

Copa America finalinde Kolombiya'yı 1-0 mağlup ederek kupaya uzanan Arjantin'e Messi'den kötü haber geldi.

Inter Miami, Copa America finalinde sakatlanan Lionel Messi'nin sağ ayak bileği bağında yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

SAHALARA DÖNÜŞ TARİHİ BELİRSİZ

Bununla birlikte yıldız futbolcunun tedavisine başlandığı açıklandı.

Messi'nin ne zaman sahalara döneceği konusunda ise bir açıklama yapılmadı.