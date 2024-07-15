Messi'nin gözyaşları Copa America finaline damga vurdu!

Kolombiya ile Copa America finalinde karşı karşıya gelen Arjantin'de Lionel Messi sakatlığı nedeniyle karşılaşmaya devam edemedi. Kenara geldiği için büyük üzüntü yaşayan Messi, gözyaşlarına hakim olamadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.07.2024 - 09:16
Messi'nin gözyaşları Copa America finaline damga vurdu!
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Copa America finalinde Arjantin ile Kolombiya karşı karşıya geldi. Lionel Messi'nin gözyaşları finale damga vurdu.

MESSI HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Karşılaşmada sakatlanan Lionel Messi, mücadelenin 66. dakikasında yerini Nicolas Gonzalez'e bıraktı. Finale devam edemediği için büyük üzüntü yaşayan Messi gözyaşlarına hakim olamadı.

 


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