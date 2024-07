Messi'nin gözyaşları Copa America finaline damga vurdu!

Copa America finalinde Arjantin ile Kolombiya karşı karşıya geldi. Lionel Messi'nin gözyaşları finale damga vurdu.

Karşılaşmada sakatlanan Lionel Messi, mücadelenin 66. dakikasında yerini Nicolas Gonzalez'e bıraktı. Finale devam edemediği için büyük üzüntü yaşayan Messi gözyaşlarına hakim olamadı.

Messi is in tears as he is subbed off due to injury ?? pic.twitter.com/t0l3OLLuWf