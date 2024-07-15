Copa America'da şampiyon Arjantin!
Copa America finalinde Arjantin, normal süresi golsüz eşitlikle sona eren mücadelenin uzatma devresinde Kolombiya'yı 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Arjantin ile Kolombiya, Copa America finalinde Hard Rock Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi golsüz eşitlikle biten karşılaşmada şampiyonu uzatma devreleri belirledi.
MARTINEZ KUPAYI GETİRDİ
Normal süresi golsüz eşitlikle biten karşılaşmanın 2. uzatma devresinin 112. dakikasında Lautaro Martinez sahneye çıktı. Martinez attığı golle Arjantin'e üst üste 2. Copa America şampiyonluğunu getirdi. Arjantin, 16. kez Copa America'da zafere ulaştı.
MESSI'NİN GÖZYAŞLARI
Karşılaşmada sakatlanan Lionel Messi, mücadelenin 66. dakikasında yerini Nicolas Gonzalez'e bıraktı. Finale devam edemediği için büyük üzüntü yaşayan Messi gözyaşlarına hakim olamadı. Arjantinli yıldız, Lautaro Martinez'in golü ve kupa zaferiyle birlikte büyük sevinç yaşadı.
FİNAL GEÇ BAŞLADI
2024 Kupa Amerika finali, biletsiz taraftarların stada giriş yapmak istemesinin ardından yaşanan olaylar nedeniyle 1 saat 23 dakika gecikmeli başladı. Karşılaşmanın başlangıç saati (TSİ 03.00), stat dışında yaşanan izdiham sebebiyle birçok kez değiştirildi. Müsabakanın başlama vuruşu, güvenlik önlemlerinin alınması ve biletli taraftarların tribünlerdeki yerlerini almasının ardından 1 saat 23 dakika sonra yapıldı. ABD polisinin, kural dışı davranış gerekçesiyle birçok taraftarı gözaltına aldığı öğrenildi.
SHAKIRA KONSER VERDİ
Kupa Amerika finalinin devre arasında dünyaca ünlü sanatçı Shakira, konser verdi. Kolombiyalı sanatçı, saha ortasına kurulan platformda verdiği konserde şarkılarını seslendirdi.
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