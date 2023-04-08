Copa Sudamericana'da taraftarlar kendi takımının otobüsünü taşladı!

Copa Sudamericana'da Tigre ile Sao Paulo arasındaki maç öncesi taraftarlar yanlışlıkla kendi takımlarının otobüsünü taşladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 13:16
Copa Sudamericana'da taraftarlar kendi takımının otobüsünü taşladı!
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Copa Sudamericana'da oynanan Tigre ile Sao Paulo arasındaki maç saha dışında yaşanan olaylarla gündem oldu.

Maçtan önce Tigre taraftarı, kendi takımlarının otobüsünü Sao Paulo takımına ait zannederek taşladı. 

Tigre oyuncusu Agustin Cardozo, Instagram hesabındaki paylaşımıyla takım otobüsünün çatlayan camını ve taşı gösterdi. 

Söz konusu mücadele 2. yarıda Erison'un attığı goller sonrası Sao Paulo üstünlüğüyle sona erdi. 


Copa Sudamericana Tigre sao paulo

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