Çorum FK 10 kişi kalan Boluspor'u son dakikada devirdi!

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Çorum FK, Boluspor deplasmanına konuk oldu. Çorum FK, Bolu Atatürk Stadyumu'ndaki maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Konuk ekip Çorum FK, 25. dakikada Serdar Gürler ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip Boluspor'a beraberliği getiren golü 73. dakikada penaltıdan Doğan Can Davas kaydetti.

BOLUSPOR 10 KİŞİ KALDI

Çorum FK, 90+4. dakikada Sinan Osmanoğlu ile bir gol daha bularak maçı 2-1 kazandı.

Boluspor, 81. dakikada Mario Balbudia'nın kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Bu sonucun ardından Çorum FK, yeni teknik direktörü Uğur Uçar ile 5'te 5 yaptı ve 56 puana yükseldi. Boluspor, 41 puanda kaldı.

Çorum FK, gelecek hafta sahasında Esenler Erokspor ile karşılaşacak. Boluspor, Bodrum FK deplasmanına gidecek.