Şavkar İstanbul Cimnastik Kulübü ‘Steiermark Cup’ta madalya aldı
Avusturya’nın Graz kentindeki Dünya Estetik Grup Cimnastik Şampiyonası kapsamında 24-27 Kasım tarihlerinde düzenlenen ‘Steiermark Cup’a Türkiye’den Şavkar İstanbul Cimnastik Kulübü bronz madalya kazandı.
Uluslararası Estetik Grup Cimnastik Federasyonu (IFAGG) tarafından Avusturya’nın Graz kentindeki Dünya Estetik Grup Cimnastik Şampiyonası kapsamında 24-27 Kasım tarihlerinde düzenlenen ‘Steiermark Cup’a Türkiye’den Şavkar İstanbul Cimnastik Kulübü 2 takımla katılarak ülkemize bronz madalya ile döndü.
21 ülkeden 94 takımın katıldığı yarışmada, Eylül Aşlamacı (11), Azra Demir (11), Sofia Bilge Dinçler (11), Tara Karagöz (10), Asya Vera Süer (10), Alisa Cecan (9) ve Damla Ünal (9) ile Kilia takımı kategorinin en küçüklerinden olmalarına rağmen 10-12 yaş kategorisinde 3. olarak bronz madalya aldı.
8-10 yaş kategorisinde ise Merve Alaman (9), Bahar Alpata (9), Çağla Deniz Barda (9), Nazlıcan Mina Eraslan (9), Mira Konan (9), Vera Aldırmaz (8) ve Mina Elif Dede (8) ile Florina takımı göz alıcı performanslarıyla finale kalarak 5. oldu.
Şavkar İstanbul sporcuları antrenörleri Olga Nehovska Aşkın, Ayşecan Özen ve Darya Agafonova’ya bu nedenle de teşekkürlerini sundular.
Türkiye’nin ilk Estetik Grup Cimnastik (AGG) takımlarını kurmuş olan Antrenör Olga Negovskaya Aşkın, ekibi ile beraber sporcularımızın ülkemize uluslararası yarışmalardan madalyalar ile dönmesini sağlıyor. Şavkar İstanbul Cimnastik kulübü Fadalya (12-14 yaş), Kilia (10-12 yaş) ve Florina (8-10 yaş) olmak üzere 3 takım ile birçok uluslararası başarıya imza atıyor.
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