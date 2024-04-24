Coventry City - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İş insanı Acun Ilıcalı'ın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'in 38. hafta erteleme maçında deplasmanda Coventry City ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İngiltere Championship'te heyecan sürüyor.
Liam Rosenior yönetimindeki Hull City, deplasmanda Mark Gordon Robins'in ekibi Coventry City ile karşı karşıya gelecek.
COVENTRY CİTY - HULL CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?
Coventry Building Society Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
COVENTRY CİTY - HULL CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Leigh Doughty'nin yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
Hull City, ligde oynadığı son maçta Watford deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.
Coventry City ise deplasmanda karşılaştığı Birmingham City'ye 3-0 mağlup olmuştu.
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