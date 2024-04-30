Coventry City - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ipswich Town, İngiltere Championship'in 44. haftasında deplasmanda Coventry City ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İngiltere Championship'te heyecan sürüyor.
Kieran McKenna yönetimindeki Ipswich Town, deplasmanda Mark Gordon Robins'in ekibi Coventry City ile karşı karşıya gelecek.
COVENTRY CİTY - İPSWİCH TOWN MAÇI SAAT KAÇTA?
Coventry Building Society Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
COVENTRY CİTY - İPSWİCH TOWN MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem James Bell'in yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
Coventry City, ligde bir önceki maçta Blackburn Rovers deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.
Ipswich Town ise Hull City deplasmanında 3-3 berabere kalmıştı.
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