Coventry City - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ipswich Town, İngiltere Championship'in 44. haftasında deplasmanda Coventry City ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2024 - 10:31
Coventry City - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Championship'te heyecan sürüyor.

Kieran McKenna yönetimindeki Ipswich Town, deplasmanda Mark Gordon Robins'in ekibi Coventry City ile karşı karşıya gelecek.

COVENTRY CİTY - İPSWİCH TOWN MAÇI SAAT KAÇTA? 

Coventry Building Society Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

COVENTRY CİTY - İPSWİCH TOWN MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem James Bell'in yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Coventry City, ligde bir önceki maçta Blackburn Rovers deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.

Ipswich Town ise Hull City deplasmanında 3-3 berabere kalmıştı.


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