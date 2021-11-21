Cristian Baroni, Fenerbahçe'nin derbi galibiyeti sonrasında paylaşımda bulundu
Fenerbahçeli eski yıldız futbolcu Cristian Baroni, Galatasaray derbisinin ardından paylaşımda bulundu.
Fenerbahçeli eski yıldız futbolcu Cristian Baroni, Galatasaray derbisinin ardından paylaşımda bulundu.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Brezilyali eski futbolcu, kendisi ile özdeşleşmiş gol sevincini paylaştı.
Gol sevinçlerinin ardından gözlerini ovuşturarak ağlama taklidinde bulunan Baroni, paylaşımında yorum olarak sarı-lacivert kaplerin yanı sıra ağlama emojileri de kullandı.
Cristian Baroni'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
???????????????????????? ???????????????? pic.twitter.com/moCN8lj267— Cristian Baroni (@Crisb_16) November 21, 2021
5 SEZON FENERBAHÇE FORMASI GİYDİ
Cristian Baroni, 2009- 2014 yıllarında Fenerbahçe futbol takımında oynarken çıktığı 137 maçta 20 gol attı. Cristian Baroni 20 Temmuz 2009 tarihinde sol kanat oyuncusu Andre Santos ile birlikte Fenerbahçe'ye 5 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Brezilyalı futbolcu sarı lacivertli takım ile ilk maçına Beşiktaş karşısında çıktı. Cristian Baroni Süper Lig'de yabancı oyuncu kısıtlaması nedeni ile 2014- 2015 sezonunda Fenerbahçe Spor Kulübü ile yollarını ayırdı.
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