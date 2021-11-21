Fenerbahçe, Galatasaray galibiyeti sonrasında paylaşımda bulundu: 'Oyun bitti'
Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Galatasaray'a göndermede bulundu.
Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Galatasaray'a göndermede bulundu.
Yaptığı paylaşımda "Oyuncu 1905 elendi. Oyun bitti" ifadeleri kullanıldı.
İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı:
1905 numaralı oyuncu elendi.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 21, 2021
Oyun bitti.#GSvFB pic.twitter.com/jpYm866Zln
NE OLMUŞTU?
Dev derbi öncesi Galatasaray tribünlerinde Fenerbahçe'ye yönelik olarak, "Hazırsanız oyuna başlayalım" pankartının ardından "1907 numaralı oyuncu elendi" pankartı açılmıştı.
FENERBAHÇE'DEN İKİNCİ PAYLAŞIM
Fenerbahçe, sosyal medyadan bir paylaşımda daha bulundu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda, "Benim CV, kaşe, imza, mühür, arkalı önlü kimlik fotokopisi…" ifadeleri yer aldı.
Benim CV, kaşe, imza, mühür, arkalı önlü kimlik fotokopisi… pic.twitter.com/OUyCPb1pzX— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 21, 2021
Video Haberler
- Sincap 'Alvin' çay içip cips yiyor, otomobille geziyor
- Yanan evine odun attı
- Makas atan ehliyetsiz sürücü taksiye çarptı: 3 yaralı
- ''Lütfi Elvan Saray'dan eli boş döndü''
- Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
- Bakan Elvan'ın istifa edeceği iddialarına çarpıcı yanıt
- 'Dövizi rahatlatacak tek yol'u açıkladı
- Marketlerde kriz çıkaran karar
- Canlı yayında 'görevden alma' tartışması
- Emin Çapa: Erdoğan'ın yapabileceği tek bir iyilik var...
En Çok Okunan Haberler
- Dünyaca ünlü ekonomist Türkiye'nin enflasyonunu açıkladı
- AKP'de 'Erdoğan'a teşekkür' istifası
- Özgür Demirtaş'tan kripto para yorumu
- Ünlü tiyatro sanatçısı hayatını kaybetti
- Yeni Kurtlar Vadisi geliyor!
- 'Üçüncü İttifak'ta kimler olmayacak?
- Olaylı derbide gülen taraf Fenerbahçe!
- Mansur Yavaş’tan TikTok paylaşımı
- AKM'de çukur bilmecesi
- Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı