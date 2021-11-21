Fenerbahçe, Galatasaray galibiyeti sonrasında paylaşımda bulundu: 'Oyun bitti'

21 Kasım 2021 Pazar, 21:12

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Galatasaray'a göndermede bulundu.

Yaptığı paylaşımda "Oyuncu 1905 elendi. Oyun bitti" ifadeleri kullanıldı.

İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı:

NE OLMUŞTU?

Dev derbi öncesi Galatasaray tribünlerinde Fenerbahçe'ye yönelik olarak, "Hazırsanız oyuna başlayalım" pankartının ardından "1907 numaralı oyuncu elendi" pankartı açılmıştı.

FENERBAHÇE'DEN İKİNCİ PAYLAŞIM

Fenerbahçe, sosyal medyadan bir paylaşımda daha bulundu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda, "Benim CV, kaşe, imza, mühür, arkalı önlü kimlik fotokopisi…" ifadeleri yer aldı.