Cristian Baroni'den yıllar sonra gelen derbi ve Arda Turan itirafı!
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni verdiği bir röportajda Galatasaray derbisinde Arda Turan ile yaşadığı gerginliğin perde arkasını anlattı.
Fenerbahçe 'de 5 sezon forma giyen ve taraftarın sevdiği isimlerden biri olan Brezilyalı futbolcu Cristian Baroni, Galatasaray derbisinde Arda Turan ile yaşadığı gerginliği açıkladı.
Milliyet'in haberine göre Baroni, yıllar sonra gelen itirafta Arda Turan'ı bilerek ittiğini belirtti ve "Bir Galatasaray maçı öncesi ısınıyorduk. Isınma esnasında Türk futbolunun idollerinden biri olan Arda Turan yanımdan geçiyordu. Bir anda onu ittim. Ortada hiçbir şey yoktu ama bazen futbolcu olarak böyle şeylere ihtiyaç duyuyorsunuz" dedi.
Baroni'nin açıklamalarının devamı şu şekilde:
"ORTALIK KARIŞTI"
"Biraz ortamı ısıtmak istedim. Sonra bir baktım bana döndü geliyor. O bana vurdu, ben onu ittim derken bir anda ortalık karıştı. Derbilerde böyle karşılıklı ufak gerginlikler, atışmalar her zaman oluyor. Derbilerin güzelliği burada. Bazen biz futbolcuların da böyle biraz gergin ortama ihtiyacı oluyor."
NE OLMUŞTU?
2009-2010 sezonunda Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk etti. Maçın başlamasına 50 dakika kala iki takım ısınma esnasında birbirine girdi. Baroni önünden geçen Arda Turan'ı itti. Bunun üzerine Cristian'a doğru parmağını sallayıp "Adam ol" diye bağırdı. Oldukça sinirlenen Arda Turan'ı Mehmet Topuz ve Gökhan Gönül sakinleştirmeye çalıştı.
O esnada karşılaşmanın yardımcı hakemi Tarık Ongun başına gelen yabancı madde açılmaya neden oldu. Kanlar içinde kalan Süper Lig hakemi soyunma odasına giderek tedavi oldu. Mücadeleyi Fenerbahçe 3-1 kazandı.
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